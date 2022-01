Juba mitu aastat on venelanna saanud Vene Föderatsiooni avalike teadete veebilehel teateid uutest üürivõlgadest. Tegemist polnud isegi mitte nimekaimudega tekkinud segaduses. Mittemaksjate nimed ja aadressid ei ühti kannatanute omadega, kuid kõik teated sisaldavad sama Snils-i numbrit (Snils number: kodaniku isikliku konto kindlustusnumber. See on unikaalne, kohustusliku pensionikindlustuse süsteemis kasutusel, väljastatakse üks kord ja ei muutu kogu inimese elu jooksul. Kohustuslik ametlikul töötamisel, annab juurdepääsu kõigile riigi- ja munitsipaalteenustele ning soodustustele.). Kohtutäiturid on sama numbriga väljastanud sadu võlgnevusi, vahendab 74.ru.