Mitte kellelegi ei meeldi haisev kemps – seetõttu ongi nii palju lõhnastatud tooteid, mida panna vannituppa meeldivat aroomikest levitama. Lisaks on ka tohutu valik tualettpaberit, mis lõhnab nagu värske tuuleiil või jõulupuhkus. Teoorias on see ju kena mõte, kuid tegelikkuses võib selline paber paksu pahandust põhjustada.