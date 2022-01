ARSTID: SEE ON VÄGA OHTLIK! ⟩ Aafriklannad suurendavad oma tagumikke kanapuljongi süstidega

Paljude jaoks on ideaalne keha prioriteediks ja viise selle saavutamiseks on lõputult. Kes käib jõusaalis, kes joogas, lõputud dieedid, harjutused, kirurgilised protseduurid. Kui kehast saab kinnisidee, hakkab aga see teema veidi rappa minema. Näiteks Aafrikas süstivad naised endale tuharatesse kanapuljongit, et seda suuremaks ja lopsakamaks muuta.