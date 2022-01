OH ÕUDUST! ⟩ Endine kinnipeetav avaldab naisvangide šokeerivad meiginipid

«Olen alati tahtnud inimesi aidata,» ütleb Randall, kelle kanalil on rohkem kui 990 000 tellijat. Ta postitab videoid erinevatel teemadel, kuid väga paljudel on seos vanglaeluga.

Populaarses videos, mis kannab pealkirja «Jailhouse Makeup: How We Did It» («Vangimaja meik: kuidas me seda tegime» - toim.), näitab Randall, kuidas nägi vanglas välja enese meikimine ja mis vahendeid selleks kasutati.