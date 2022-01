ÜRITUSED EESTIS ⟩ Nädalavahetusel matka perega metsas, tegevusi jagub ka filmi- ja kunstisõpradele

Suured üritused

Tondiraba Jäähallis toimub kuni pühapäevani Iluuisutamise EM. Eesti sportlased on esindatud naiste ja meeste üksiksõitudes ning jäätantsus.

Peipsi Toidu Tänaval toimub laupäeval aga Pöörane TäiskuuÖÖsööming. 27 pop-up kohta avavad oma õued ja pakuvad lõkketoite, toite ja jooke elaval tulel. 7 tundi täis häid maitseelamusi! Tegevused toimuvad õues ja kõik on oodatud!

Pärast sellist söömingut on kõik oodatud üle Eesti terviseradadele. Kuni pühapäevani saab võtta osa tasuta suusatrennidest. Ei midagi ülemäära keerukat – sammhaaval käiakse erinevad tehnikad läbi ja oi millise sõidumõnu võib kogeda see, kel õiged nipid suusatamiseks käes.

Matka

Laupäeval toimub Ida-Virumaal matk Uljaste kandis. See on loodushommik peredele, kus külastatakse oosikünkaid, saladuslikku raba ja nende vahel sillerdavat järve – Uljaste tervitab loodusesõpru eriilmeliste maastikuvormidega. Paaritunnisel kergel jalutuskäigul leitakse vastused küsimustele kuidas, miks ja millal kõik need sinna tekkisid? Matk sobib ja on põnev ka pere väiksematele lastele.

Uljaste matkaraja oja talvel. FOTO: Kristina Ernits

Lõuna-Eestis olles soovitame minna Pühajärve radadele valguskelgumatkale. Pimedas tunduvad kõik asjad kuidagi teistmoodi. Paljugi jääb nägemata. Võib ainult kuulda või lihtsalt ette kujutada. Kulgetakse mööda ettevalmistatud ja tähistatud radu, kus pole mingit probleemi asukoha tajumisega. Lisaks on kelgud valgustatud tugevate valguslampidega. See matk toimub tegelikult igal nädalal.

Tallinnas võib aga laupäeval liituda Pirita laternamatkaga, kohti veel jagub. Aga kus on Tallinnas lehm ja kus on lohe? Kui ei tea, tule laupäeval Kiek in de Köki kindlustustemuuseumiga jalutuskäigule, kus vaadatakse vanas Revalis ehk Tallinnas peetud loomade elu ja tegemisi nii argipäeval kui pühade aegu. Loomad elasid ja liikusid vanasti linnas vahetult inimeste kõrval, õuel ja isegi toas.

Näitus ja kino

Pühapäeval toimub Fotografiskas lõbus perepäev: Hassan Hajjaj eri! Programmis töötoad, näituse vaatamine ja kohvikus Hassan Hajjaj näitusest inspireeritud hommikusöök lastele ja suurematele! Kes ütleks ära väärtfilmi vaatamisest. Pühapäevani kestavad Artises Talvised Rahvusvähemuste Filmikultuuri päevad. Põhjarahvaste kinokunst näitab meile, kuidas elavad inimesed teisel pool polaarjoont, milline on nende kultuur ja stereotüübid.

Reede õhtul toimub Lennusadamas filmiõhtu luurenäitusel. Näidatakse filmi O2, saab tervitusjoogi, külastada näitust ja kuulata luureajaloolase kommentaare filmile. Veel viimased päevad on Art Depoo galeriis avatud Anne Türni & Toomas Tuule näitus «Peegeldused». Loodusest inspireeritud installatiivne väljapanek kannab veepinna peegeldumisefekti üle inimestevahelistesse suhetesse.