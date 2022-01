PEA PIIRI ⟩ Päevas tohib juua vaid nii mitu tassi kohvi

«Kohv on kõige rohkem tarvitatav stimulant maailmas, see äratab üles, annab energiat, aitab keskenduda,» rääkis uuringu kaasautor Elina Hyppönen. Kui seda aga liiga palju pruukida, maksad oma tervise hinnaga.

Uuringus osales 347 077 täiskasvanut vanusevahemikus 37–73. Teadlased võrdlesid nende kohvijoomisharjumusi südamehaiguste diagnoosidega ning uurisid, kas see sõltub ka geenidest, kui palju võib inimene kohvi juua – selgus, et mitte. Uuring näitas, et alates kuuendast tassist hakkas kohv tervisele halba mõju avaldama, vahendab StudyFinds.