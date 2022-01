Teadlased uurisid, kuidas on seotud jaks kätekõverdusi teha ja südamehaigused. Nad leidsid, et keskealistel meestel, kes suutsid teha üle 40 kätekõverduse korraga, on 96 protsenti väiksem tõenäosus surra südamerabandusse, võrreldes nendega, kes ei jaksanud üle kümne teha.