KETŠUPINÄDAL Naljakad viisid, kuidas menstruatsiooni erinevates riikides nimetatakse

Punane tädi on külas, maasikanädal, punastel lainetel surfama – kõik need metafoorsed terminid näitavad, kui häbiväärseks peetakse menstruatsiooni kahjuks veel tänapäevalgi. Seega pole üllatav, et üle maailma kasutatakse päevadest rääkimisel veidraid, aga ka naljakaid metafoore.