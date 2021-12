PILDID ⟩ Just see on kõige moodsam juukselõikus järgmisel aastal

View this post on Instagram

Alles see oli, kui naised ei tahtnud kääre nähagi ning õlitasid hoolega oma juukseid, et need vohaksid peas kui lõvil. Möödunud aasta muutis meid aga hulga praktilisemaks ning see jätkub ka aastal 2022, kus tuleb moodi bob-soeng 2.0.