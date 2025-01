Ehkki naised elavad suure osa oma elust menopausis, on see teema vaiba alla pühitud. Kuidas elada see aeg võimalikult kvaliteetselt? Üks oluline samm on menopausisõbralik toitumine. See ei hoia üksnes kehakaalu kontrolli all, vaid leevendab ka kuumahooge ja tujukõikumisi. Allpool jagavad eksperdid toitumissoovitusi, et menopausi sümptomeid vähendada.