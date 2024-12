PILK PEALE Need märgid näitavad, et sa ei söö piisavalt kiudaineid

Näiteks 125 grammi kaerahelbeid annab 4 grammi kiudaineid, 250 grammi kinoad 4 grammi, 125 grammi marju 4–8 grammi ja 250 grammi rooskapsaid 3 grammi kiudaineid. See näitab, et isegi teadliku toitumise korral on raske vajalikku hulka kiudaineid kokku saada.

Kui sa ei jälgi oma kiudainete söömist iga päev grammi täpsusega, on olemas lihtsamad viisid, kuidas mõista, et kehal jääb neist vajaka.

Kõht on pärast sööki varsti jälle tühi

Kiudained on seedimatu süsivesik, mis täidab soolestikku ja annab täiskõhutunde. Kui tunned nälga kohe pärast sööki, võib sinu menüüs kiudainetest puudus olla.

Ebaregulaarne seedimine

Kas sul on kõht sageli kinni? Või vastupidi, WC-sse liiga tihti asja? Kiudained tasakaalustavad toidu liikumiskiirust soolestikus ja reguleerivad väljaheite konsistentsi, nii et seedimine on parem.

Kõrge kolesterool

Kui kolesteroolinäidud on hiljuti tõusnud, võib põhjuseks olla liiga vähe kiudaineid. Lahustuvad kiudained seovad soolestikus kolesterooli ja aitavad selle kehast välja viia, toetades tervislikku kolesteroolitaset.

Raske alla võtta

Kiudainerikas toit reguleerib söögiisu ja kehakaalu. Kiudained täidavad kõhu pikaks ajaks, mis vähendab ülesöömise riski. Uuringud on korduvalt näidanud, et rohkeim kiudaineid on seotud tervislikuma kehakaaluga, kirjutab MindBodyGreen.