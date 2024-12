Kogenud ja hinnatud koolitaja vaatas tagasi oma pikale karjäärile ning kõike seda sidus ta imeliseks tervikuks üheskoos muusikaliste etteastete, mustkunstnik Jürgen Veberi trikkide, paugu-kära ja ühismeditatsiooniga, nii et rahvas seisis veel kaua aplodeerides püsti ja ei paistnud ühtegi märki, et keegi kiirustaks nüüd kangesti koju. Loe lähemalt, mis seal toimus!

Peep Vain, kes on 90ndatest alates koolitanud kümneid ja kümneid tuhandeid eestlasi, on vahelduva eduga olnud meediapildis alati. Viimastel aastatel on tema tegemistest pigem vähe kuulda olnud, aga ju on vanameister tegutsenud millegi tähtsa kallal. Näiteks nagu eile toimunud suursõu, mis täitis terve Alexela kontserdimaja ja kust inimesed ei tahtnud veel kaua lahkuda! Sündmuse ees hoiti hästi saladusteloori. Tegemist pidi olema Vainu raamatuesitlusega, mis põhineb tema kogemustel ja seiklustel Ameerikas raamatuid müües, kuid milliseks kujunes õhtu tegelikult, ei osanud keegi ette aimata.