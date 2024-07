Järgi neid nippe ja mahud peagi oma kitsaks jäänud teksadesse

Esmalt tuleb öelda, et ohutu ja tervislik kaalulangus on pool kuni üks kilo nädalas ning 3,5 kuni 4,5 kilo kuus. Kui kellelgi on palju kaalust alla võtta, võib seda olla ka pisut rohkem, kuid üldiselt tasub sellest kinni pidada, et kaalukaotus oleks pikaajaline ning ei tuleks peamiselt vee ja lihaste arvelt.

Teiseks on oluline märkida, et kaalulangus on individuaalne. Ühele inimesele sobiv meetod ei pruugi seda olla teisele.

Kuhja taldrikule värskeid köögivilju

Tiktoki kasutaja Kick Weight With Keisha rõhutab, kui oluline on igal toidukorral süüa rohkesti valku ja värskeid köögivilju. Tema kaotas kuue kuuga peaaegu 40 kilo ja vöökohalt kadus 35 cm. Kui süüa köögivilju enne ülejäänud söögikorda, vähendab see ka märgatavalt nälga ja jätab vähem ruumi raskemale toidule.

Ära unusta tervislikke rasvu

Tervislikud rasvad on kasulikud lisandid olenemata sellest, kas soovid väiksemasse rõivanumbrisse pugeda või lihtsalt tervislikke toitumisharjumusi juurutada. Lisaks kasulikele ainetele vähendavad need ka näljatunnet, nii et sa sööd lõpuks vähem.

Vaja on kaloridefitsiiti