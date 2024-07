VIDEO Priske on kaissu võtmiseks ja kõhn teistele näitamiseks? Inimesed paljastavad, kuidas nad suhtuksid suuremasse partnerisse

Mehed ütlevad salasoovid välja: «Kui lopsakas naine endasse usub ja särada julgeb, on tal rohkem lööki kui kellelgi teisel!» Kaunitar maalil kaalub 107kg.

Inimesed on erinevad. Ka meie kehad on erineval moel kaunid! Kuid ilustandardid on tänapäeval täiesti üle piiride läinud. Uurime, kuidas suhtuvad inimesed pluss-suuruses kaaslastesse!