KASULIK NÕUANNE Hollywoodi staaride treener teab, kuidas keha ideaalvormi viia

Fitnessguru ütleb, et asi ei ole motivatsioonis, vaid harjumuste kujundamises. «Alusta 20 minutiga, 5 minutiga või isegi 1 minutiga ja loo sellest harjumus.» Ta lisab, et rutiin on samuti tähtis, soovitades iga päev sarnasel kellaajal trenni teha ja selleks eelneval õhtul valmistuda. «Kui tead, et oled jõusaali minemas, siis pane trenniriided eelmisel õhtul valmis ja nähtavasse kohta.» Senada ütleb, et teab inimesi, kes trenniriietega isegi magama lähevad, sest see aitab neil kergemini lubadusest kinni pidada.