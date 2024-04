ÄRA HEIDA MEELT ⟩ Kümme levinud põhjust, miks kaalunumber ei alane

Sööd väheb, liigud rohkem, hoiad isusid vaka all ja tunned, et teed kõike õigesti. Aga keha ei tule kaasa ja kaal püsib endiselt täpselt ühe ja sama numbri peal. Sellel võib olla mitmeid põhjuseid. Mõtle need läbi, et soovitud tulemuseni jõuda ja pingutused vilja kannaksid.