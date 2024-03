EMA ON NÕUTU ⟩ Kas ma tegin valesti? Soovitasin oma poja tüdruksõbral ta maha jätta – tüdruk väärib enamat

Pilt on illustreeriv.

Üks ema on internetis jaganud, kuidas ta julgustas oma poja tüdruksõbral ta maha jätta. Väidetav põhjus: tüdruk vääriks midagi enamat ja saaks temata paremini hakkama. See aga ärritas poega, kes on nüüd ema peale pahane.