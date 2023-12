Mõned usuvad, et magamistuba peaks magamise ajal olema võimalikult soe, samas kui teine katab end aastaringselt paksu suletekiga. Uuringud aga ütlevad, et madalamal temperatuuril magamine on parem jõu taastamiseks, samuti vähendab teatud haigustesse haigestumise riski ja hoiab noorena.