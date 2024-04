OOTAMATU KASU Põhjused, miks lisada oma joogivette tšillipipart

Tšillipipral on meie kehale uskumatu mõju. See tõstab tuju, kaitseb haiguste eest ja aitab isegi kaalust alla võtta. Seda seetõttu, et tšillipipar sisaldab kapsaitsiin, mis kaitseb veresooni ja ennetab südame-veresoonkonna haigusi. Kapsaitsiin sisaldab ka toimeaineid, mis kaitsevad limaskesta ja on põletikuvastase toimega.