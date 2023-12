Ärevus on tõsine probleem, mille all kannatavad paljud inimesed. Ärevus võib saabuda igal suvalisel ajahetke. Seda kogevate inimeste jaoks võib see olla kui pidev võitlus. Suurepärane on aga see, et ärevusega toimetulemiseks on tõhusaid viise, mis ei nõua palju aega ega raha. Proovi allpool olevaid nippe, sest äkki on neist kasu.