Vahepalad ja magustoidud on igati head asjad, kuid tavaliselt kellaaeg ja kogused on need, mistõttu soovitatakse neist hoiduda. Hilisõhtused isud võivad näidata, et midagi jääb päevasel ajal vajaka. Õhtuste snäkkimiste ohjamine algab pihta juba hommikul.