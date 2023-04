Regulaarne ja piisavalt pikk uni on tervise jaoks hädavajalik. Pikem magamata olek põhjustab paljusid vaevuseid ja hädasid ning on ka pehmelt öeldes ebamugav taluda.

Õnneks on olemas täiesti looduslik vahend unekvaliteedi parandamiseks ja see on lisaks ka väga maitsev. Peale kosutavat ilu-und ärkad hommikul virgelt ja puhanuna ning stress ja tervisehädad ei hakka nii kergelt külge.