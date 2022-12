NAISTEJUTUD ⟩ Aasta õppetunnid: lahku mehe kõrvalt, kes sind tarbib, aga ei hinda!

Eeva-Liisa Vahtra ja Foto: Kristina Herodes

Mida tahaks kaasa võtta?

Mõistmise - mina ei saa muuta teist inimest. Me saame muuta ainult ennast. Me saame muuta suhtumist, oma asukohta ja oma otsuseid. Enamasti aga soovime me teha just seda võimatut. See ei muutu võimalikuks mitte ühelgi aastal.

Kuid oluline on olla enda vastu ka brutaalselt aus - kui teine teeb su kõrval midagi lubamatut, siis «soovmõtlemine», et unistatud muutus on siiski toimunud või kohe-kohe toimumas, on kahjuks väga sage.

Eeva-Liisa Vahtra toob välja olulise tõe: «Partner ja paarisuhe peegeldab meie suhet iseendaga, meie enesearmastuse kvaliteeti.» Foto: Kristina Herodes

Mida aasta olulist õpetas?

Olulisimad aastas on isiklikud õppetunnid, mis on igaühel individuaalsed. Kõige kurvem on seisev elu, kus ei arene ega ole mitte kuhugile teel. Tühjuse ja mõttetuse tunne, mille vastu me mõningate ravimitega astume, ei ole sellist eluvaadet tabav õnnetus vaid loomulik reaktsiion. Igaühe tee on erinev, kuid me kõik oleme teel iseendani, enda sügavama mõistmise ja ühenduse tajumise poole.