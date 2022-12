NAISTEJUTUD ⟩ «Ma pole mitte kunagi nii paks olnud kui dieeti pidades!»

Miks on nii, et kui hakkad dieeti pidama, lähed paksemaks kui alguses olidki? Tõsi küll - ajutiselt võid ka palju alla võtta, kuid paari kuu või hiljemalt aasta möödudes on kaotatud tagasi ja intressidega. Miks keha meile vastu võitleb? Kuidas see nõiaring toimib? Ja samal ajal on mõni teine sale ilma, et üldse eriti vaeva näeks või millestki loobuma peaks. Just selle saladuse me teile avaldamegi. Kallid kuulajad, saade on KINGITUS teile lisaepisoodina aastalõpul - ajal, mil me kamba peale kõige rohkem kilosid juurde võtame. Sellepärast, et me neid tarkusi ei tea. Stuudios on külas kaks õde Helina Eha ja Cadrin Lokotar - mõlemad erakordselt saledad, säravad ja silmapaistvad. Oma ilu- ja elutarkused koondasid nad äsja ilmunud imekaunisse raamatusse "SINA. Särav Ilus Naine Alati" Saatejuht on Kristina Herodes, kelle maalid samuti selle raamatu kaante vahelt leiab. Ja hulgaliselt väärt ideid, kuidas olla stressivabalt särav ja sale. Kergeid jõule!