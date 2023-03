Ülekaalulised söövad sageli väga eeskujulikult! Probleem peitub hoopis muus

Kõrgvererõhktõbi, suhkruhaigus, liigeste ülekoormushaigus. Ka rasestumise probleemid.

Naiste puhul on rasvumine üks levinumaid viljatuse põhjusi, nii et kaudses mõttes tegelen ma siin viljatuse raviga. Mõlemad äärmused, nii ala- kui ka ülekaal on viljatusega seotud.

Inimestele meeldib kehakaalu tõusu seostada mingi sündmusega oma elus. Ometi tüseneb enamik inimesi ilma, et nende elus oleks selliseid sündmusi olnud. Inimene tahab alati leida põhjust.

Üleliigne kaal toob kaasa lühema, haigema ja viletsama elu. Sellest tulenevad ka kaalukirurgia sihtmärgid: pikendada elu, parandada tervist ja tõsta elukvaliteeti. Esteetikat ma ei nimetanud teadlikult, see pole asi, millest alustame. Suure kaalukaotusega jääb nahk enamasti rippuma ja see on juba teiste kirurgide valdkond. Rasvaimu ja plastiline kirurgia ei ole muidugi iseseisvalt käsitletavad kaalulangetusmeetoditena, sellisena need ei toimi.

Meie kaalukirurgia patsientidest on kolmandik Eestist, ülejäänud peamiselt põhjamaadest. See näitab, et oleme suutnud end kehtestada ka Skandinaavia turul, kus kaalukirurgia tase on ülikõva. See on kompliment kogu Eesti meditsiinisüsteemile, selle maine on hea, üksi ei veenaks me kedagi.

Millised on levinumad ebarealistlikud ootused seoses kaalukirurgiaga?