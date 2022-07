Kui uinumine võtab aega rohkem kui 20 minutit, siis proovi neid nippe

Kui kaua tegelikult kulub aega magama jäämiseks?

Neuroteadlase Kristen Willeumieri sõnul läheb enamikul inimestest keskmiselt viis kuni 20 minutit, et uinuda. Kui nii juhtub, siis see on märk sellest, et su keha oli valmis puhkama. Rahvusvahelise une sihtasutuse järgi tähendab hea unekvaliteet, et magama jäädakse umbes poole tunni jooksul, ärgatakse maksimaalselt ühe korra öösel üles ja ka siis õnnestub 20 minuti jooksul uuesti uinuda.

Mida teha, kui poole tunni jooksul pole tahtnud uni tulla?

Anna endale piisavalt aega, et rahuneda

Anna endale vähemalt tunnike või isegi rohkem aega, et unele häälestuda. Pane elektroonilised seadmed ära ning tee midagi lõõgastavat, näiteks loe või mediteeri. Samuti mahenda valgust ja tuuluta magamistuba.

Pea päevikut

Isegi kui tunned, et päeviku pidamine pole sinu jaoks, siis uuringud kinnitavad, et kui enne magama minekut võtta paar minutit, et panna kirja järgmise päeva tegevused, tuleb uni kiiremini. Mida täpsema nimekirja uuringus osalejad tegid, seda kiiremini nad magama jäid.

Ära söö või joo teatud asju enne magama heitmist

Väldi suuri söögikordi, alkoholi ja muidugi kofeiini, kirjutab mindbodygreen.

Ole järjekindel