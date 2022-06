NÕUANDED UNEKOTTIDELE ⟩ Kuidas varahommikuti maast lahti saada?

Varem tõusmine on raske, kuid mitte võimatu. Kõik on seotud väikeste muudatuste järk-järgulise tegemisega, kuni jõuad oma eesmärgini. Kui tõused tavaliselt kell kaheksa hommikul, siis äratuskella seadmine kella kuueks hommikul ja ootamine, et ärkad värskena, on fantaasia, mis hajub sel hetkel, kui äratuskell plärisema hakkab. Tõenäoliselt tunned end läbikukkununa ja kordad järgmisel hommikul sama protsessi samade tulemustega. Siin on aga 14 päriselt töötavat nippi, kuidas varem ärgata.