UNI EI TAHA TULLA? ⟩ 6 veidrat trikki, mille abil end magama petta

Kui sul on raskusi uinumisega, siis kõige tõhusam abivahend on oma meelte rahustamine. Seda on muidugi kergem öelda kui teha – eriti kui vähkred keset ööd ja ootad meeleheitlikult und. Kuid on kavalaid viise, kuidas oma mõtted maha rahustada ning aju ja keha uneks ette valmistada.