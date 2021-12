PEOKS VALMIS? ⟩ Aastalõpu stiilispikker nii meestele kui naistele

«Tähistamiseks loodud»

Oi kuidas me armastame seda trendi, mis on toonud meile mugava dressimoe ja vabamad lõiked. Küll aga on hiilides ligi pääsenud igatsus pidulikkuse, kübekese sära ja lillelöömise järele.

Detailide võlu

Aastalõpumoes tasub pilk peal hoida naiselikul pitsil, mida võib olla lisatud vaid õrna detailina või miks mitte terve kleidi ulatuses. Modernse minimalismi austajad oskavad kindlasti hinnata mänglevaid manipulatsioone kangastega, mida on keerutatud, sõlmitud, kroogitud või plisseeritud. Veel põnevama mulje saabki, kui kasutatud on eri tehnikaid ning lisaks veel jäetud õlg või seljaosa paljaks. Narmad on justkui pidulikkuse sümboliks ning lisavad otsitud erilisust.

Metalsed läiked

Igatsuse piduliku moe järele aitavad täita metalsetest läigetest inspireeritud kangapinnad. Miski ei anna valje-mini mõista, et pidude hooaeg on ukse ees, kui litrid kleidi pinnal. Samal ajal mõjuvad helkivad satiinkangad ekstra luksuslikult, ilma et mõjuks ülepakutult. Viimaseid on hea võimalus stiliseerida päeval kohevate kudumitega, et õhtul need siis pealt visata ja pidu nautida. Futuristlikud metallikud on aga üsna dominant-sed ja rajud ning pääsevad paremini mõjule just ühe toote kaupa kandes.

Lihtne elegantsus

Jätkusuutlikult mõtleva moetarbija jaoks pole midagi ideaalsemat kui rõivad, mida saab kanda hooajatult ja niisama lihtsalt päevasel ajal kui ka pidulikumas keskkonnas. Kootud komplektid, mugavalt laiad ülikonnad ja keha paitavad kleidid mõjuvad elegantselt lihtsa vaevaga. Vastavalt sündmusele stiliseeri aksessuaaridega nii, et soovitud kraad soliidsust oleks saavutatud.

«Mugav pidulikkus»

Aasta kõige pidulikum moehooaeg on ukse ees! See võib panna pärast pikka pausi lausa kukalt kratsima, mida siis ometi selga panna. Siin sulle mõned variandid, millega oma garderoobis üllatada.

Tummine bordoo

Sügavpunane bordoo on üks aastalõpulemmikuid. Pole see liialt eriline või kriiskav ega ka lahjalt leige – täpselt parajalt paras. Paras nii üritustele selga ajamiseks, eriti kui kangas on pehmelt sametine, või ülerõivaks, passides ideaalselt näiteks villamantlile. Bordoo tummisus tulebki eriti hästi välja just kangastel, mis on tekstuursed ja pehmed. Lisaks on lausa lust seda stiliseerida teiste toonidega, sest see sobitub kõigiga lausa valatult.

Kui must on liiga igav

Tume ülikond või pintsak sobib tõesti igale üritusele ja täidab oma eesmärki teenitult. Küll aga puudub neis uudsus ja on üsna igavalt ettearvatav valik. Heledad beežid, kreemikasvalged ja karamellipruunid on selle moehooaja trendikaimad toonid ning mõjuvad pimedal talvisel ajal silmapaistvalt värskelt. Lisaks on nendes värvides miski elegantsus ja luksusenoot, mis muudab aastalõpu märksa erilisemaks. Lõigetes eelista just moodsalt laiu ja vabalt langevaid lahendusi.

Julgelt erilised

Miks valida midagi klassikalist ja tavalist, kui saab ometigi valida midagi ekstra erilist? Tagasihoidlikuma maitse eelistaja kiigaku korrektsete ruudumustrite suunal, mis pole nii üle võlli kreisid, aga pakuvad siiski kübeke põnevust. Loodusmustritest ja lillemotiividest kantud ülikonnad on juba julgematele ning kui jätta need tumedale põhjale, siis mõjuvad need vägagi šikilt. Mitmesugused geomeetrilised mustrid on lahedalt retrolikud, kuid vajavad head stiilitaju, et kogu kombo ikkagi tänapäevaselt välja kanda.