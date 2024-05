FOTOD 56-aastane Pamela Anderson püüab pilke nii meigiga kui ilma

See pole muidugi esimene kord, kui Anderson meiki ei kanna. Tegelikult on loomulik välimus olnud tema signatuur alates hetkest, kui ta 2023. aasta oktoobris meigita Pariisi moenädalal käis, kirjutab InStyle.

«Ma olen kodus meigivaba, miks mitte ka Pariisi moenädalal,» ütles ta hiljem ajakirjale People. «Ma tõesti ei teadnud, et keegi seda märkab, aga mul on hea meel, et sellest sai positiivne sõnum.» Ta lisas: «Ma ei pea enam lahe olema. Ma võin lihtsalt olla mina ise. See on väga vabastav, kui saad end oma nahas mugavalt tunda.»