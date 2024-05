KUHU VEEL MAHUB? Hiigelhuultega naine pole ilusüstidega kaugeltki lõpetanud

Andrea Ivanova (26) on kulutanud ainuüksi huulte täiteainele üle 23 000 euro. Naine sai meedia tähelepanu, kui ta ühe eksperimendi jaoks tegi päeva jooksul suisa kuus kosmeetilist protseduuri. Nüüd väidab Andrea, et tema kirurg soovitas tal veelgi rohkem täiteainet süstida – seekord siis nina piirkonda, kirjutab The Mirror.

26-aastane naine on süstidega täita lasknud ka põski ja ta selgitas, et täitematerjali kogunemine on tekitanud kortse, mistõttu on ta süstinud ka mõlemale poole nina.