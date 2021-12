Naine kirjutab teemadel: uudised, põnevad persoonid, suhted & seks, keha & vaim

Lõõmavad kired, siirad pihtimused, julged paljastused, asjatundlikud soovitused

Sõbranna asemel astub nüüd Postimehe kõrvale julge, seksikas ja enesekindel Naine. Maailm on muutunud ja kõige rohkem on selles muutunud naised ise. Vahel arvatakse, et naiste teemad ulatuvad kreemipurgist köögini, vahele paar õpetust, kuidas alla võtta ja mehele meeldida. Aga mida naised sellest arvavad? Midagi ei arva! Nemad tahavad elust julgelt osa võtta ja teha seda, mida süda ihkab, mitte seda, mis «naistele sobib».

Suhted, seks ja närvikõdi

Naine.postimees.ee kirjutab sellest, mis naisi päriselt huvitab. Loomulikult suhetest ja seksist, sest naiste käes on suhete vallas suur otsustusõigus. Naine ei karda raskeid teemasid ausalt läbi valgustada. Meile usaldatakse kõige valusamad lood, sest kirjutame neist südamega, naisi austades ja kaitstes. Loe Marise pihtimust sellest, kuidas teda vägistati.

Maris Elli FOTO: Keit Vahtramäe

Naine leiab üles huvitavad uudised, milles on rohkem lusti ja elurõõmu. Loe sellest, kuidas hellahingeline mees hätta sattunud pakiroboteid abistab.

Naine ei karda ka krimilugusid kuna meil on kindlad andmed – suurimad krimisõbrad leiab just õrnema soo hulgast. Neile pakume närvikõdi krimilugudega. Loe emast, kes sünnitas salaja ja hoidis oma last 27 aastat verd tarretavas paigas.

Heidi Ruul ja Kristina Herodes, Naistejutud FOTO: Konstantin Sednev

Postimehe kõige põnevamad podcast'id

Kõige intrigeerivamad podcast'id Postimehes leiad just naine.postimees.ee lehelt. Jätkame kõigi populaarsete saadetega, mida meil on tervelt neli.

«Naistejutud» võtab julgelt ette teemad, millest keegi ei räägi. Kuula: «Praakmees – kes see selline on? Ja miks naised ta maha jätavad?».

«Sodiaagisosinad» annab kuldaväärt soovitusi, kuidas tähtede seisu targalt kasutada. Loe ja kuula, kuidas 2022. aasta reaalsuse pea peale pöörab.

«Külmavärinad» jagab kõhedaid kriminaalseid ja paranormaalseid lugusid. Kuula: «Vallavanem kõndis naisega tapjatele otse sülle».

«Päevapokaal» on särisev kokteil päevauudistest ja stand-up-komöödiast.

Marss viibib Amburis 13. detsembrist 24. jaanuarini. FOTO: Shutterstock

Keha, mood ja horoskoop

Mis on parim paik horoskoobi lugemiseks ja teada saamiseks, kuidas planeetide seis meid mõjutab? See oli Sõbranna trump, mis läheb aina paremaks – süveneme ka esoteerikasse ja maagiasse. Loe, kuidas Marss Amburis meid pöörastele seiklustele kihutab.

Naine võtab ette ka kehakaalu teemad, aga me ei käsi kellelgi kõhna olla, oo ei! Me kirjutame ka sellest, millised soovitused ei toimi. Loe, mis hommikusööki süües su organism kokku variseb.

Hommikusöök võib panna kogu päeva toitumisele paugu. FOTO: Shutterstock

Mõistagi jagame ka moe- ja ilunõuandeid ja teeme seda põnevamalt ja professionaalsemalt kui ükski teine Eesti veebikeskkond. Kes on kõige stiilsemad mehed meie keskel? Vaata siit!

Anatoli Eini trump staari täispakett: sarm, siluett, suhtlemisoskus ja peensusteni täpne stiilitunnetus. FOTO: Jana Sorokina

Lood, mille teie jaoks välja noppisime, on kõigile avatud ja lugemiseks tasuta. Me teame – selleks, et Naist armastama hakata, on vaja teda esmalt tundma õppida. Me ei karda ennast avada ja oleme kindlad, et tuled meie juurde taas.

Pulbitseva kire, üllatavate lugude ja väärt nõuannetega ootab sind alati naine.postimees.ee