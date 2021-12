Paar päeva hiljem, 4. märtsil kirjutati ajakirjanduses, et 56-aastane vallavanem Jaan Einberg polnud sugugi puhas poiss ning olevat toimetanud Soome salapiiritust koos naabrimeeste, 23-aastase kaluri Johannes Lillebergi ja kellegi Kronströmiga. Prangli saarel polnud salaviinavedamine sugugi tavapäratu, märgiti, et seda tegid saare soodsa asukoha tõttu kõik saareelanikud. Lilleberg oli aga mõned aastad varem saarel murdvargusega endale «nime teinud», kui pererahva äraolekul Länne talust 700 rubla, kuld- ja hõbeehteid varastas. Tema süüd toona kindlaks ei suudetud teha.

Salaäritehing vedas viltu

Salaviinavedajad plaaninud veebruari viimasel päeval minna Naissaarele piirituse järele, Einbergi legend pererahvale olnud aga, et minek on Tallinna. Einberg seadis valmis kelgu jm vajalikud tarbed ning jäi ootama, et naabrid piirituse osas nõupidamisele tuleksid. Nimelt olid salapiirituse hinnad Naissaarel tänu mere kinnikülmamisele langenud. Einberg teadis seda ning plaanis tagavaraks suurema koguse alkoholi kokku osta. Selleks pidid talle appi tulema kaks meest, kes aga end kokkulepitud ajal, 27. veebruaril näole ei andnud. Õhtul poole kümne paiku võtsid Jaan ja tema 47-aastane naine Liisa suuna Lillebergi poole. See saigi neile saatuslikuks.