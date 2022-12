NAISTEJUTUD ⟩ Vägivalla motiiv: teist panniga väiksemaks peksta tundub ainus võimalus end suuremana tunda

Saates räägime ka vägivallast lähisuhetes. Kahjuks on see pigem tavaline kui eriline asi. See ei pruugi olla sooline ja ehkki antud saate kontekstis on vaatluse all maskuliinne viha ja ohvrirollis pigem naine, võib see vabalt olla ka vastupidi. Uurime, millest tuleb viha oma kõige kallima inimese vastu? Kuidas sellega toime tulla? Kuidas lahendada mürgised musrtrid suhtes enne kui need mürgitavad suhte? Avastame palju huvitavaid momente.