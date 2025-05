SALARELV ÜLEKILODE VASTU Lihtne harjumus, mis aitab kaalust alla võtta ja tervist parandada

Kas oled harjunud toitu kiiresti kugistama, mõeldes järgmisele kohustusele või teleriekraanile? Kiire söömine võib tunduda aja kokkuhoiuna, kuid tervisele see kasu ei too. Uuringud näitavad, et just aeglane ja teadlik söömine võib olla üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise kaalu kontrollimiseks ja üldise heaolu parandamiseks.