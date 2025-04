Uuringud on näidanud, et täiskasvanud veedavad keskmiselt päevas kuus tundi istudes või lamades ning vaid 28 protsenti tegeleb vähesel määral kehalise tegevusega.

Selle tulemusel väljendab 36 protsenti inimestest sageli muret, kuidas liikumisvaegus võib mõjutada nende pikaajalist tervist ja heaolu. Et aidata inimesi rohkem liikuma innustada, on treeninguguru Laura Williams jaganud oma teadmisi, et rõhutada erinevas vanuses täiskasvanutele sobivaid treeningrutiine.