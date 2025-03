Eesti suurim kevadine moeüritus on kohe kohal!

Mammu Couture ütleb kevadele tere endale omase ajatu elegantsiga. Foto: Tallinn Fashion Week

Mammu Couture esitleb laval värsket kollektsiooni «​Capri Kapriis», tervitades kevadet värvide, valguse ja vabadusega. Kollektsioon on ood Vahemere äärsele muretusele: õrn pits kohtub läbipaistvate kangaste õhulisusega, triibud tantsivad meretuule rütmis ning sidrunitikandid toovad meelde Itaalia ranniku sära. Lõiked on kerged ja liikuvad, ent samas hoolikalt viimistletud, kandes endas Mammu Couture’i ajatult elegantset käekirja.

Marilin Sikkal toob moelavale tõeliselt luksusliku kollektsiooni. Foto: Tallinn Fashion Week

Marilin Sikkal esitleb moeetendust «PÜHA», mille loomeinspiratsiooni märksõnad on «elu», «armastus», «perekond» ja «suhted». Kollektsioon on hele, helge, pidulik ja luksuslik. Kasutatud on toorsiidi, organza't, sametit, broderiid ning kangastele lisatud on tikandeid ja pärleid. Modellidena astuvad üles kaunid ja väärikad eksmissid – naised, kes esindavad Sikkali silmis kõike naiselikku, väärikat, positiivset ja püha.

Tiina Talumehe moefilosoofia on kvaliteet ja jätkusuutlikkus. Foto: Mai Grepp

Esimesele päevale annab kauni finaali eelmisel aastal Kuldnõela võitnud Tiina Talumees, esitledes kevadkollektsiooni «Teekond», mis on kõneka minevikupärandi ja kaasaegse disainikeele segu. Loogilise jätkuna Kuldnõela kõrgmoe kollektsioonile, on Tiina põiminud Eesti rikkalikest kultuuritraditsioonidest inspireeritud elemente sujuvalt moodsa moemaailma igapäeva.

Kvaliteedile ja jätkusuutlikkusele pühendunud Talumees jääb oma aeglases moefilosoofias vankumatuks. Kollektsioonis on põimitud naturaalsed materjalid ja kohapeal valmiv meisterlik rätsepatöö, mis peegeldavad nii eksklusiivsust kui ka vastutustundlikkust. Iga rõivas on loodud pikaealisust silmas pidades, tagades, et ilu ja teadlikkus käivad käsikäes.

LEVI disainipood toob lavale eri stiile ühendava multibränd moesõu. Foto: Marita Brigitta Mones