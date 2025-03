PILK PEALE LEVI disainipood toob lavale tõelise möemollu!

Pastelse roosa ja hallikassinise koostoimel loob kevadesse helgust ja rahu Karin Rask . Kollektsioonis on esindatud igapäevasemaid, aga ka brändile omaseid pidulikke kleite, jakke ja ülikondi, mille elegantne ja luksuslik olemus on saavutatud tänu kvaliteetsetele materjalidele nagu vill, viskoos ja kunstsiid.

Vastandades rangemaid vorme ja voogavaid siluette, toob androgüünsust ja kerget mässumeelsust moelavale Xenia Joost. Kollektsiooni keskmes on metalsed toonid, millele lisavad aktsenti tintjas must, lilla ja roosa. Nostalgilisi elemente ja pinget leidub eriilmelistes mantlites ja jakkides, mis on oskuslikult kombineeritud Joosti puuvillaste signatuursärkidega.

Althea loomingu keskmeks sel kevad-suvel on austusavaldus minimalistlikele lõigetele ja erinevatele struktuuridele, mis värvununa sireliõite murtud valgesse, roosasse ja helelillasse kuude ning modernsete ja tundlike mustrite struktuuri, on ühtaegu orgaaniliselt harmooniline, luues samal ajal ka vastuolu ja pinge disaini puhaste vormidega. Laval saab näha Althea klassikaks saanud kostüüme, erinevaid kleite ning kevadisi trench-tüüpi mantleid.

PROMENADE by Vilve Unt on inspiratsiooni ammutanud Coco Chaneli tervislikust eluhoiakust ja merekaldal promeneerimisest. Chaneli nägemus loomulikust jumest ja ilust ning vabam suhtumine ilurutiinidesse ja rõivastusse on mõjutanud kollektsiooni loomist. Moemärgi kvaliteetsed suvekudumid, lehvivad pluusid ja triibulised püksid on päikeseloojangu ja mere toonides ning mustrites.