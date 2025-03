Tallinn Fashion Weeki üks oodatumaid etendusi on kindlasti Amanjeda by Katrin Kuldma moe-show, kes valiti ka sel aastal Kuldnõela nominendiks. Tema esitluses on meeste ja naiste kevadkollektsioonid «Far Away» ja «Secret Island». Austatud disainer jagab pilguheitu sellesse, mida järgmisel nädalal võime kohata. Samuti räägib Katrin oma nägemusest, miks vabaajariided võiksid pidulikega seotud olla.