Koolist moemaailma tippu: noored disainerid vallutavad Tallinna moenädala

Osta pilet SIIT ja vaata oma silmaga! Tallinn Fashion Weeki lavale jõuab M21NSTREET konkursi võitja Ralf Oskar Siimu looming. M21NSTREET on 21. koolis peetav koolidevaheline moekonkurss, kust noor disainer tuule tiibadesse sai. Siim esitleb kollektsiooni, mis on manifestatsioon inimese jagunenud identiteetidest. Kollektsiooni peamiseks inspiratsiooniks on Jaapani kultuur ning nende rõivaste kihilisus. Sooneutraalsetes komplektides on segatud eri tehnikaid ning taaskasutatud materjale ja esemeid. «Riietel olevad näod ei ole lihtsalt ilustused, vaid peegel, mis püüab tabada seda, mida me teiste ees valime näidata. Siin ei peida riided keha, vaid toovad esile küsimusi. Kes sa oled, kui sa ei peida ennast riiete taha? Milliseid maske kannad sa täna?» avab noor disainer kollektsiooni tausta.