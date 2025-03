15 aastat tagasi astus looga «Rapunzel» Eesti Laulu lavale Lenna Kuurmaa ning võitis eestlaste südamed. Paljudel kaigub tänaseni meelesopis «Rapunzel päästa valla juus …» ning on meeles ka Liina käe all valminud pärlitega ehitud valge lavakleit, mis sai üleöö noorte koolilõpetajate unistuseks. Sellest kleidist ning peale esinemist tulnud kümnetest ja kümnetest kirjadest said alguse esimesed Liina Steini lõpukleitide kollektsioonid.