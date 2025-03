PROOVI JÄRELE Niimoodi saad vormi ka siis, kui vihkad trenni

Regulaarne kardio- ja jõutrenn on hädavajalikud, et elaksime kaua ja tervelt. Kardio (näiteks sörk, kõnd või rattasõit) aitab südamel tõhusamalt verd pumbata, alandab vererõhku ja vähendab südamehaiguste ning 2. tüübi diabeedi riski. Uuringud on näidanud, et regulaarne liikumine võib vähendada ka vähiriski. Lihastrenn on vajalik, et lihasmass säiliks ka vanemas eas, samuti tugevdab see luid. Enne kui stressipilv sind enda alla matab, siis tea, et iga liikumine on parem kui mitte midagi.