Camilla poeg paljastas saladuse, mida Camilla Charlesi heaks kodus ei tee

Camilla poeg esines Windsori lossihotellis, kus ta tutvustas oma viimast raamatut «Cooking & The Crown». Ajakirjanike küsimusele kas Tom võib igal hetkel Winsorisse oma emale külla tulla või peab ette helistama, vastas poeg järele mõeldes: «See vajab veidi planeerimist. Ilmselt ma helistan ette või saadan sõnumi.» Mees tuletab ka meelde, et kuna kuningannal on nuputelefon, ta WhatsAppi rakenduses perekonna vestlusgruppides osaleda ei saa. «Aga see on samas turvalisuse pärast hea,» möönab ta.