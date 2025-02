PROOVI JÄRELE Just nii palju tuleb kõndida, et saaksid kosutavat und nautida

Lihtne viis sügavama ja kiirema uinumise jaoks on lisada õhtusse 30–60-minutiline jalutuskäik umbes tund pärast päeva viimast söögikorda. See on suurepärane võimalus, et mõelda natuke oma päeva üle või jalutada lemmikloomaga. Jalutuskäik peaks olema rahulik ja mõõdukas – mitte liiga intensiivne, kuna liigne füüsiline koormus ergutab närvisüsteemi ja sobib paremini hommikusse või päevaaega. Ideaalis võiks jalutuskäik lõppeda umbes 45 minutit enne magamaminekut, nii et sulle jääb veel aega õhturutiiniks.