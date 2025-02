Ekspert: see on söögikord, mida ei tohiks kunagi vahele jätta

Tasakaalustatud toitumine on tervise ja pika eluea alus, kuid mida see tegelikult tähendab? Sotsiaalmeedias leviv dieedinõu võib tihti olla vastuoluline ja eksitav. Tervikliku heaolu ekspert Nicci Roscoe rõhutab, et kõige olulisem on mõõdukus – täieliku keelamise asemel tuleks teha teadlikke valikuid, sest ka väikestel harjumustel on suur mõju.