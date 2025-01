Hea une nõuanded keskenduvad sageli sellele, et tuba peaks olema meeldivalt jahe, ekraanid kinni ja rahustav rutiin loodud. Uuringud näitavad aga, et ka see, mida ja millal sa sööd, mõjutab su und. Hea uudis on see, et neid toitumisnõuandeid saab üsna lihtsalt oma igapäevarutiini lisada.