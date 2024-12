VIDEOD Naised avaldavad, kuidas nad said endale ilusad sääred

Tee jõutrenni

Kui soovid saledaid ja musklis jalgu, on jõutrenn asendamatu. Harjutused nagu väljaasted ja kükid aktiveerivad jalgade peamised lihasgrupid.

Blink Fitnessi personaaltreener Ronny Garcia selgitas, et lihasmassi kasvatamine nendes piirkondades parandab jalgade kuju.

Söö toitainerikkaid toite

Toitumine mängib olulist rolli nii rasva kaotamisel kui ka toonuses keha puhul. TikToki kasutaja Shauna Jense rõhutab, kui oluline on kaloridefitsiit, et vähendada keharasva ja saada toonusesse.

«Toitumine on peamise tähtsusega. Veendu, et tekib kaloridefitsiit ja söö tervislikult.»

Garcia rõhutas, et mitmekesine toitumine on hädavajalik:

Kõrge intensiivsusega intervalltreening (HIIT)

«HIIT-treeningud on efektiivne viis, et keharasva vähendada ja toonuses jalgu esile tuua. Harjutused, nagu trepist ronimine, jooksmine, jalgrattasõit ja sõudmine, on suurepärased valikud,» kinnitas Garcia.