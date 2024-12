Nende nippidega saad pelgalt kõndides kõhupekile säru teha

Kõhurasva kaotada on inimestel üsna tavaline eesmärk seoses figuuri ja tervisega. Selle ellu viimiseks on oluline keskenduda ka vistseraalsele rasvale, mis ümbritseb kõhuorganeid, sest kui seda on liiga palju, siis see on ohtlik. Hea uudis on, et vistseraalset rasva on lihtsam kaotada kui naha all olevat ning üks tõhus meetod selleks on regulaarne kardiotreening.