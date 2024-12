Inimesed maksavad sadu eurosid ebatavalise lõõgastusviisi eest

55-aastane Toni George, kes juhib Miamis asuvat ettevõtet The Scratcher Girls, küsib ühe tunni pikkuse kraapimisseansi eest 130 eurot. Seanss hõlmab kaheksasentimeetriste küüntega õrna selja, jäsemete, peanaha ja kõrvade kraapimist. George’i sõnul on kogemus nii rahustav, et kliendid sageli uinuvad või häälitsevad ekstaasist.

Tema teenused on nii populaarsed, et ta reisib regulaarselt New Yorki, Los Angelesse ja Philadelphiasse oma klientidega kohtuma. George loodab peagi tulla ka Euroopa turneele. Ta rõhutas, et pole kunagi küünt murnud ning ta viilib ja puhastab küüsi hoolikalt enne igat seanssi.