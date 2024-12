PROOVI JÄRELE Looduse jõud: niimoodi saad taimede abil kortsuvaba näonaha

Looduskosmeetika kohta on levinud eksiarvamus, et see pole sama tõhus kui tavakosmeetika. See aga ei saaks tõest kaugemal olla, sest paljudes taimedes leidub looduslikke happeid, mis teevad nahale tõelise pai. Loe altpoolt lähemalt, millistel koostisosadel tasub silma peal hoida!